Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Desteği Sağlayacak

Uşak Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak. Başvurular 19 Ağustos 2024 tarihinde alınacak.

14.08.2024 16:57  Güncelleme: 18:19
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(UŞAK)- Uşak Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kırtasiye malzemesi desteğine başlıyor.

Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri desteği sağlanacak. Başvurular, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde bulunan bankodan 19 Ağustos 2024 tarihinde alınacak.

"Eğitim konusunda hiçbir masraftan kaçmıyoruz"

Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatında yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Ailelerimize de sosyal destek olarak katkıda bulunmuş oluyoruz. Eğitim konusunda hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimizin ve velilerimizin 2024-2025 eğitim öğretim yılını kutluyor; herkese huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Desteği Sağlayacak - Son Dakika

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