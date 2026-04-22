Uşak Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
22.04.2026 09:50
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 29 kişi adliyeye sevk edildi.

UŞAK Belediyesine yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak Belediyesine yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında; Uşak Belediyesi'ne, ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz bir takım iş ve işlemler için esnaflardan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım ve bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması, belediye başkanının makamına bağış adı altında nakit paraların getirilmesi, belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekanlarında harcama yapması ve bu harcamaların ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödenmesi iddialarıyla ilgili olarak çalışma başlatıldı.

29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul, Uşak ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ile CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Fahreddin Altundal, Geylani Altundal, Ferhat Cucu, Umut Demir, Tolga Ergül, Sefa Taşcı, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Rahmi Altundal, Cumali Altundal, Mustafa Arslan, Mehmet Arslan, Rasim Köse, Gürcan Demir, Ahmet Arslan, Ali Arı, Ahmet Yıldız, Akın Cantürk, Ulaş Küçükakın, Kemalettin Doğan, Adem Tuğrul Kaya, Cemal Ak, Ali Rıza Demir, Ceren Yeşildağ, Vedat Bayram, Mehmet Bayram, Göksu Bayram İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
