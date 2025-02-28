Uşak Belediyesi Yeni Çöp Kamyonlarını Tanıttı

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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine katılan yeni çöp kamyonlarını tanıttı. Kiralık çöp kamyonlarını gönderdiklerini ve dokuz adet yeni çöp kamyonu satın aldıklarını belirten Başkan Yalım, bu sayede Uşak Belediyesi bünyesinde ne binek ne de ticari hiçbir kiralık araç kalmadığının altını çizdi.

Başkan Yalım, bugün kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine katılan yeni araçları tanıttı.

Uşak Belediyesi'nin ekonomik olanaklarını artıran, kendi ayakları üzerinde durmasını bilen bir kurum olduğunu vurgulayan Başkan Yalım, "Kiralık araçlarla ilgili olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru gerekli adımları atmıştık ve işlemlerimizi başlatmıştık. Bugün de bu adımların sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşıyoruz ve vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

Uşak Belediyesi tarafından hali hazırda kullanılmakta olan 10 adet çöp kamyonunun hepsinin önünde Uşak Belediyesi yazmasına rağmen tamamının kiralık araçlar olduğunu ve 34 plaka olduğunu vurgulayan Başkan Yalım, "Kiralama hizmetini almaya devam etseydik yılda 10 milyon TL gibi bir rakamı İstanbullu bir firmaya ödemeye devam edecektik. Ancak biz bu gidişata dur dedik ve kendi araçlarımızı aldık. Bu sayede belediyemize katma değer sağlayacak, öz kaynaklarımızı artıracak bir hamle yapmış olduk. Bunu da vatandaşlarımızla paylaşmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

64 plakalı ve resmi plakalı olan yeni araçların bugünden itibaren kullanılmaya başlayacağını söyleyen Başkan Yalım, "Bu yeni araçlarımızın her biri son teknoloji ile donatılmış araçlar dolayısıyla iş güvenliği açısından da büyük avantaj sağlayacak. Hem kullanan personelimiz için büyük kolaylık olacak hem de çevreye duyarlı yeni sistemler sayesinde halkımız güvende olacak. Aynı zamanda bu araçlarımız 1 metreküp daha fazla çöp alıyor, böylece yakıttan ve zamandan da tasarruf etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz ne yapıyorsak Uşak için yapıyoruz" diyen Yalım, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.