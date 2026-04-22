Uşak Belediyesine Rüşvet Operasyonu

22.04.2026 18:09
Uşak'ta rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki sorgu işlemlerine başlandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alınmıştı.

9 şüpheli tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Kaynak: AA

18:38
İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci tahliye edildi.
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
22.04.2026 18:43:07
