Uşak Belediyesine Rüşvet Soruşturması: 16 Tutuklama

23.04.2026 09:33
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 29 kişi gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı.

UŞAK Belediyesine yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ile CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban'ın da bulunduğu 16 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak Belediyesine yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında; Uşak Belediyesi'ne, ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz bir takım iş ve işlemler için esnaflardan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım ve bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması, belediye başkanının makamına bağış adı altında nakit paraların getirilmesi, belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekanlarında harcama yapması ve bu harcamaların ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödenmesi iddialarıyla ilgili olarak çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önce görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul, Uşak ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ile CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Fahreddin Altundal, Geylani Altundal, Ferhat Cucu, Umut Demir, Tolga Ergül, Sefa Taşcı, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Rahmi Altundal, Cumali Altundal, Mustafa Arslan, Mehmet Arslan, Rasim Köse, Gürcan Demir, Ahmet Arslan, Ali Arı, Ahmet Yıldız, Akın Cantürk, Ulaş Küçükakın, Kemalettin Doğan, Adem Tuğrul Kaya, Cemal Ak, Ali Rıza Demir, Ceren Yeşildağ, Vedat Bayram, Mehmet Bayram, Göksu Bayram İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Ahmet Arslan, Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı, Akın Cantürk, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Ulaş Küçükakın ve Umut Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Geylani Altundal, Tolga Ergül, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Cumali Altundal, Rasim Köse, Gürcan Demir, Kemalettin Doğan, Adem Tuğrul Kaya, Ali Rıza Demir, Vedat Bayram, Mehmet Bayram ve Göksu Bayram ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Miss Turkey yarışmacısı “Mutluluğu buldum“ diyerek yeni işini paylaştı Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı

09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
