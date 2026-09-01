Uşak'ın Banaz İlçesinde 6 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı
Uşak'ın Banaz ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, çatıda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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