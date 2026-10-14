Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheliden 22'si tutuklandı - Son Dakika
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Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheliden 22'si tutuklandı

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Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Bir zanlı savcılık sorgusunun ardından salıverildi, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 4 şirkete kayyum atanmış, 1 dernek hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Diğer zanlılardan 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, Siirt, Antalya, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere 9 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında 4 şirkete kayyum atanmış, 1 dernek hakkında da yasal işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelAdliyeKayyumUşakSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheliden 22'si tutuklandı - Son Dakika
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