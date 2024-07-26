Uşak Spor, Efrahim Alkın ile anlaştı - Son Dakika
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Uşak Spor, Efrahim Alkın ile anlaştı

Uşak Spor, 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen deneyimli teknik adam Efrahim Alkın ile anlaştı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yeni teknik direktörün imza töreninde başarılar diledi.

26.07.2024 14:56  Güncelleme: 15:16
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(UŞAK) - 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Uşak Spor, deneyimli teknik adam Efrahim Alkın ile anlaştı.

Uşak Spor'da Efrahim Alkın dönemi başladı. Yeni sezonda Uşak Spor için hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Belediye Başkan Yardımcı'mız Halil Arslan ve Uşak Spor A.Ş. Başkanımız Necati Köksal ile birlikte, kulübümüzün yeni teknik direktörü Efrahim Alkın'ın anlaşma imza törenini gerçekleştirdik. Yeni sezonun şehrimize, kulübümüze, taraftarlarımıza ve değerli hocamız Efrahim Alkın'a hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte daha nice başarılara imza atmak dileğiyle" dedi.

52 yaşındaki deneyimli teknik adam Efrahim Alkın ise 2024-2025 sezonunda Uşak Spor'la başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ve şampiyonluk için mücadele edecek bir takım olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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