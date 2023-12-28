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Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi

Uşak'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan bir tırın dorsesinde 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı ancak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Uşak\'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi
28.12.2023 - 11:29,
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Uşak'ta bir tırda 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesinde koliler içine konulmuş 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü M.E.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Ankara, Uşak, Güvenlik, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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