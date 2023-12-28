Uşak\'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi

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Uşak'ta bir tırda 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesinde koliler içine konulmuş 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan tır sürücüsü M.E.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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