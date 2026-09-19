Uşak\'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen tören, Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Soyöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Soyöz günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.
Programa CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.
Banaz
Banaz ilçesinde Atatürk Kültürparkı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edilen programda Türk Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Banaz Temsilcisi Gazi Selim Urhan, konuşma gerçekleştirdi.
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