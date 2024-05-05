Uşak\'ta 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
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