Uşak\'ta 74 yaşındaki yayaya tır çarptı, yaya ağır yaralandı; sürücü gözaltına alındı

Uşak'ta 74 yaşındaki yayaya tır çarptı, yaya ağır yaralandı; sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki yayaya tır çarptı. Ağır yaralanan yaya Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken tır sürücüsü gözaltına alındı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Uşak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
V.K. (26) yönetimindeki 64 FD 445 plakalı tır, Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Ç'ye (74) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Orhan Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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