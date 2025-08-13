Uşak'ta Ayçiçeği Ekim Alanı 4 Kat Artış Gösterdi - Son Dakika
Uşak'ta Ayçiçeği Ekim Alanı 4 Kat Artış Gösterdi

13.08.2025 11:26
Uşak'ta ayçiçeği ekim alanı, hibe tohum desteğiyle 5 yılda 40.700 dekara yükseldi.

Uşak'ta ayçiçeği ekim alanı, tohum desteğinin etkisiyle son 5 yılda yaklaşık 4 kat artarak 40 bin 700 dekara yükseldi.

AA muhabirinin Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 8 bin 174 dekar alanda ekilen ayçiçeğinin bölgede yayınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 2021'de hibe destekli tohum projesi hayata geçirildi. Bölgede özellikle arpa, buğday ve yemlik bitki ekimi yapan bazı çiftçiler, hibe desteğiyle ayçiçeğine yöneldi. Projenin başlamasından bu yana 1280 çiftçiye 14 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Ayçiçeği ekilen alan, tohum desteğinin de etkisiyle 2025 yılında 40 bin 700 dekara çıktı. Böylelikle ayçiçeği ekiminde 2020'ye göre yüzde 397'lik bir artış kaydedildi.

2020'de 554 ton olan yağ üretimi de geçen yıl 2 bin 669 tona ulaştı.

Ayçiçeği ekimi, ağırlıklı olarak kent merkezindeki tarım arazilerinde ve Ulubey ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Bitkinin çiçek açmasıyla sarı renge bürünen ayçiçeği tarlalarında yaklaşık 15 gün içinde hasadın başlaması planlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, AA muhabirine, 2025 yılında yüzde 75 hibe destekli 4,5 ton ayçiçeği tohumu dağıttıklarını söyledi.

Ayçiçeğinin tarımda stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Bilir, tohum desteğinin bu üründe ekim alanını her yıl artırdığını ifade etti.

Çiftçilerin stratejik ürünlere sahip çıktığına işaret eden Bilir, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz desteğin olumlu geri dönüşünü alınca çok mutlu oluyoruz. 2020 yılında 554 ton olan yağ üretimimizi de bu yıl 3 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada çiftçilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler çok önemli çünkü üretim planlamasını onlarla sonuna kadar uygulayacağız. Güzel dönüşler alacağız. Biz üretimin ve üreticinin her zaman yanındayız. Bakanlığımızın destekleri artarak devam edecektir. Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler."

Bilir, tohum desteğinin çiftçilerin üretim maliyetini düşürdüğüne işaret etti.

Çiftçilere destek vermek için aktif olarak sahada görev yaptıklarını vurgulayan Bilir, "Çiftçilerimizle birebir üretim planlaması yaparak ekim çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında çiftçilerimize yüzde 75 hibe desteğiyle 4,5 ton ayçiçeği tohumu dağıttık. Bunların da yerinde anlık olarak takibini yaptık. Bizim takipteki amacımız, ülkemizin stratejik öneme sahip özellikle yağlık ayçiçeğini yılda yıla arttırmak. Hedefimiz, daha da arttırmak." dedi.

Kaynak: AA

