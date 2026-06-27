Uşak'ta Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta evinin balkonundan zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi'nde 2 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam (38) henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sağlam'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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