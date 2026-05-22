Uşak'ta bayram tedbirleri: 5 bin 214 görevli sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta bayram tedbirleri: 5 bin 214 görevli sahada

Uşak\'ta bayram tedbirleri: 5 bin 214 görevli sahada
22.05.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Serdar Kartal, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelindeki 835 denetim noktasında 5 bin 214 polis ve jandarma personelinin görev yapacağını açıkladı. Kartal, trafik yoğunluğu yaşanması beklenen bölgelerde tedbirlerin alındığını ve belirli araçlar için geçiş yasakları uygulanacağını belirtti.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Kurban Bayramı boyunca kent genelindeki 835 denetim noktasında 5 bin 214 polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Ankara-Uşak kara yolundaki Şehit Abdullah Bıyık Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Kartal, yürütülen çalışmalara ilişkin İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç'tan bilgi aldı.

Polis ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan Kartal, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Araçlardaki çocuklarla da sohbet eden Vali Kartal, onlara çeşitli oyuncuklar hediye etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kartal, bayramların gönüllerin birleştiği, dargınlıkların sona erdiği, sevginin, merhametin ve kardeşliğin hakim olduğu müstesna zamanlar olduğunu söyledi.

Bayramın hüzne dönüşmemesi, hiçbir vatandaşın acı yaşamaması için Kurban Bayramı tatili boyunca tüm ekiplerin sahada görev yapacağını dile getiren Kartal, özellikle trafik yoğunluğu yaşanması beklenen bölgelerde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kent genelinde ekiplerin 835 denetim noktasında görev yapacağını ifade eden Kartal, "Kurban Bayramı tatili boyunca 1663 ekibimiz ve toplamda 5 bin 214 emniyet ve jandarma personelimiz görev yapacaktır. Ayrıca bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-300 Karayolu İzmir–Ankara istikameti ve bağlantı yollarında, Uşak ili sınırları içinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyri yasaklanmıştır. Ancak yaş sebze meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt, hayvan yemi, posta ve süreli yayın gibi ürünleri taşıyan araçların, mümkün olması halinde alternatif güzergahları kullanmaları, zorunlu durumlarda ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla geçişlerine izin verilecektir." dedi.

Kartal, trafiğe çıkacak tüm sürücülere kurallara uymaları çağrısında bulundu, bayram boyunca görev yapacak tüm görevlilere de teşekkür etti.

Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Kartal, bayramın huzur, bereket ve esenlik getirmesini diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Güncel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta bayram tedbirleri: 5 bin 214 görevli sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:48:34. #7.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta bayram tedbirleri: 5 bin 214 görevli sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.