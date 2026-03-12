Uşak'ta çatıda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak'ta, 52 gün önce evinin çatısından düşen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sorkun köyünde yaşayan Mehmet Yıldırım (70), 20 Ocak'ta onarmak için çıktığı evinin çatısından düştü.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.
