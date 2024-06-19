Uşak'ta çıkan yangın nedeniyle 26 ev tahliye edildi - Son Dakika
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Uşak'ta çıkan yangın nedeniyle 26 ev tahliye edildi

Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 26 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, yetkililer bölgede incelemede bulundu. Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğü ve ormanlık alana sıçradığı belirtildi. Yakın köylerdeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle müdahale ediliyor.

19.06.2024 03:29
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Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 26 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan müdahale sürüyor.

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü." dedi.

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibarıyla 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz."

Kaynak: AA

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