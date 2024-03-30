Uşak'ta cipin tıra çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta cipin tıra çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı

Uşak\'ta cipin tıra çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, M.C. kontrolündeki cip, S.Ç. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve cipte sıkışan kızı itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

30.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:42
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Uşak'ta cipin tıra çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen M.C. (61) kontrolündeki 27 ABU 786 plakalı cip, Çınarcık köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.Ç. (25) yönetimindeki 31 YG 023 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile cipte sıkışan kızı D.N.C. (19). itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta cipin tıra çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı - Son Dakika

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