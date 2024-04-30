Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Uşak\'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, araçlar yolda kaldı. Uşak - İzmir kara yolu trafiğe kapatıldı. Otomobil mahsur kalan kişi ve çocukları vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Otomobile çarpan tırda 2 kişi yaralandı. Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı. Dolu yağışı tarlaları beyaza bürüdü, sürücüler güçlük çekti.

30.04.2024 22:54
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Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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