Uşak\'ta Ev Yangını Hasara Neden Oldu

Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Elmalıdere Mahallesi Dördüncü Lamba Sokak'ta S.B'ye (70) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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