Uşak'ta Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Uşak'ta Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

07.06.2026 20:24
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Uşak'taki iki masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta iki masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen iki masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Operasyonda, işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında masaj salonlarında çalışan biri yabancı uyruklu 12 kadının ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından masaj salonu sahipleri Y.Ö. ve İ.B. ile işletme müdürü M.Ö. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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