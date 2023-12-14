 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak'ta ilkokul öğrencilerine arıcılık konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta ilkokul öğrencilerine arıcılık konferansı düzenlendi

Uşak Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Topluluğu tarafından TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen konferansta, öğrencilere arıcılığı sevdirme ve arı ürünlerini tanıtma amacıyla program yapıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Nuray Şahinler, arıların besinlerin tozlaşmasında önemli rol oynadığını ve arıların neslinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Program sonunda öğrencilere bal ikramı yapıldı.

Uşak\'ta ilkokul öğrencilerine arıcılık konferansı düzenlendi
14.12.2023 - 13:42,  Güncelleme: 13:58
Abone Ol

Uşak'ta ilkokul öğrencilerine "Arı ve arı ürünlerinin yapısı ve kullanımı" konulu konferans düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Topluluğu tarafından TOKİ İlkokulu'nda öğrencilere arıcılığı sevdirme, arı ve arı ürünlerini tanıtmak amacıyla program yapıldı.

Konferansta konuşan Uşak Üniversitesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuray Şahinler, tüketilen besinlerin yaklaşık yüzde 75'ine yakınının arılar tarafından tozlaştırıldığını söyledi.

Arıların neslinin devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Şahinler, "Arılar olmazsa bizim tükettiğimiz yiyeceklerimizin domates, biber, kabak, badem... Hiçbirisini tüketemeyiz. Eğer dünyamızda arılar olmazsa dünyamızın sonuna da yaklaşmış bulunuruz. Dolayısıyla bizlerin arıyı çok sevmesi, arıdan korkmaması gerekiyor. Arının iğnesi var, rahatsız edilmediği sürece sokmazlar. Bizim sağlıklı olmamız için her gün bal tüketmemiz gerekir. Sağlıklı olmamız için sadece bal değil polen, propolis, arı sütü gibi fonksiyonel gıda dediğimiz ürünlerin tüketilmesi önemli." diye konuştu.

Sunumun ardından öğrenciler arıcı kıyafetleri giydi.

Öğrencilere program sonunda bal ikramında bulunuldu.

Programa, Uşak Bal Üreticileri Birlik Başkanı Uğur Gündüz de katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uşak Üniversitesi, Konferans, Uşak, Tarım, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta ilkokul öğrencilerine arıcılık konferansı düzenlendi - Son Dakika


14:07
Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:04
İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar

Son Dakika
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta ilkokul öğrencilerine arıcılık konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement