Uşak'ta Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Uşak'ta otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
A.A. (51) yönetimindeki 64 AT 166 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Sunar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sunar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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