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Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, A.Ç. yönetimindeki kamyonet ile E.T.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmaktadır.

Uşak\'ta kamyonetle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı
30.12.2023 - 00:33,
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Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

A.Ç. (59) yönetimindeki 34 ETA 512 plakalı kamyonet, Kemalöz Mahallesi'nde E.T.T. (15) idaresindeki 64 ADG 178 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri E.T.T'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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