Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı

Uşak\'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. Keçiler, sahibine teslim edildi.

18.02.2024 22:13  Güncelleme: 22:14
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi ekiplerce kurtarıldı.

Çetin Çağlar, sürüsündeki 8 keçinin Ketenlik köyü yakınlarında kayalıklarda mahsur kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Sivil Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı - Son Dakika
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