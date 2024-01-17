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Uşak'ta market işleten kişi ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta market işleten kişi ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Uşak'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir market işleten T.Y. ile mülk sahibi G.K. arasında çıkan tartışma, taraf yakınlarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda T.Y. tarafından bıçakla saldırıya uğrayan G.K, E.K, E.K, Y.Y. ve A.E.Y. darp sonucu yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Uşak\'ta market işleten kişi ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
17.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:07
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Uşak'ta market işleten kişi ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde market işleten T.Y. ile mülk sahibi G.K. arasında tartışma çıktı.

Taraf yakınlarının da karışmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada. T.Y. bıçakla, G.K, E.K, E.K, Y.Y. ve A.E.Y. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Mahallesi, Uşak, Olay, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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