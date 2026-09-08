Uşak'ta motosiklet kazasında yaralanan 54 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti
Uşak'ta 4 Eylül'de motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Şaban Görenekli, hastanede 5 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılmıştı.
Uşak'ta kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 4 Eylül'de Şaban Görenekli (54) yönetimindeki 64 ADS 928 plakalı motosiklet, Elmacık köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görenekli, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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