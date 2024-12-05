Uşak'ta Otonom Sürüşlü Araçlarla Ulaşım Sorunlarına Çözüm Aranıyor

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(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çinli yetkililer ve Metro İstanbul yöneticileriyle birlikte şehirdeki ulaşım sorunlarını yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretlerinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşımı daha verimli hale getirmeyi sağlayacak yeni nesil otonom sürüşlü araçların kullanılması adına görüşmeler gerçekleştirildi.

Uşak'ta ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve şehirdeki trafik sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım atıldı. Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çinli CRRC yetkilileri ve Metro İstanbul yöneticileriyle birlikte şehirdeki ulaşım sorunlarını yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretlerinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşımı daha verimli hale getirmeyi sağlayacak yeni nesil otonom sürüşlü araçların kullanılması adına görüşmeler gerçekleştirildi.

Proje, özellikle yoğun sirkülasyonun yaşandığı hastane, emniyet ve adliye gibi kritik noktalarda başlayarak ulaşımı daha hızlı hale getirilecek. Ayrıca, Özdilek Kavşağı gibi yoğun trafik akışına sahip noktalar üzerinde yapılacak düzenlemelerle araç trafiği rahatlatılacak. Heyet, belediye ziyaretinin ardından istasyon bölgelerinde incelemelerde bulunarak, toplu taşıma hattının en verimli şekilde nasıl inşa edilebileceğini değerlendirdi.

Projenin ilk etabında, Uşak Üniversitesi çevresindeki ulaşım altyapısı güçlendirilecek. Üniversiteye ulaşımı kolaylaştıracak otonom sürüşlü araçlar, öğrencilere ve bölge sakinlerine önemli bir ulaşım alternatifi sunacak. Uşak Belediyesi bu projeyle, şehir içindeki ulaşımı daha hızlı, güvenli ve çevre dostu hale getirmeyi hedefliyor.