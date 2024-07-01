Uşak'ın Banaz ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.
Dilek Mahallesi Kemal Tahir Sokak'ta Ayşe Yıldırım'a ait besihanenin yanındaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler ahıra sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında samanlık ve ahır zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?