Uşak'ta Spor Temelli Rehabilitasyon Projesi
Uşak'ta Spor Temelli Rehabilitasyon Projesi

08.05.2026 13:32
Uşak'ta dezavantajlı çocuklar için spor temelli rehabilitasyon projesi protokolü imzalandı.

Uşak'ta, "Spor Temelli Sosyal Uyum ve Suçun Önlenmesine Yönelik Rehabilitasyon Projesi" için Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu ve Türk Spor Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı ve Uşak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, dezavantajlı çocuklar için çeşitli sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, onlara psikososyal destek verilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması hedefleniyor.

Projenin işbirliği protokolü için Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Serdar Kartal, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Vali Kartal, yapılan işbirliğinin çok anlamlı ve kıymetli olduğunu söyledi.

Projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kartal, "Bu sadece bir imza, bir protokol değil. Bu devletimizin gençlerin geleceğine sahip çıkma yönündeki güçlü iradesini temsil ediyor. Hayatına dokunduğumuz her bir çocuğumuz, gencimiz, yanlış yoldan alıkoyduğumuz, suça sürüklenmekten koruduğumuz her bir gencimiz bizim için geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Bu proje kapsamında yapılacak hizmetlerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Çınar da projenin tüm paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Suça sürüklenen çocukların bu eylemlerinden sonra tekrar entegre olması, tekrar suça bulaşmaması için bu projeye çok önem veriyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Remzi Yılmaz ise projenin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Projenin açılışını 19 Mayıs'ta yapacaklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, Türkiye tarihinde çok önemli bir yer tutan tarih. Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin 2024 yılında aldığı bir kararla Dünya Fair Play Günü ilan edilmişti. Biz de bu yıl 19 Mayıs'ta bu organizasyonun startını vererek hem Dünya Fair Play Günü'nü kutlayacağız hem de bu güzel organizasyonun açılışını yapmış olacağız. Böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan son derece mutluyuz."

Kaynak: AA

