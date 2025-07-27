Uşak'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı

UŞAK'ta hazır beton şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün saat 18.30 sıralarında toprak kayması oldu. 4 kişi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altından çıkarılan Kemal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yaşar D., H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar D. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.