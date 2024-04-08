Uşak\'ta Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobilin Sürücüsü Tutuklandı

Ormanya, 9 Günlük Bayram Tatili İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, 9 günlük bayram tatili süresince doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Kamp alanı, kuş gözlem alanı, kütüphane ve at biniş eğitimleri gibi birçok aktivite sunan Ormanya, doğa severlerin uğrak noktası olacak.