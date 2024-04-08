Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, çok sayıda yeşil reçeteli hap ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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