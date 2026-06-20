Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli aracı durduran ekipler, yaptığı aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram kenevir ele geçirdi.
Araçtaki H.D. ile İ.T. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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