Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli cezaevine gönderildi.
Dün yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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