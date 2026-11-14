Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Çağlayan Sokak'ta devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçtan bir paketin atıldığını gören ekipler, pakette yaptıkları aramada 7 parça halinde toplam 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö, L.K.Ö. ve E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.