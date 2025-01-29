Uşak\'ta Yanmış Otomobilde Ceset Bulundu

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UŞAK'ta yol kenarında yanan otomobilde ceset bulundu. Ceset kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında yol kenarındaki bir otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İncelemede, otomobilde yanmış ceset bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.