Uşak'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Uşak'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Uşak\'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu
06.06.2026 21:27
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Uşak'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, dijital materyallere el konuldu.

UŞAK'ta polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonu soruşturması kapsamında 2 Haziran'da kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 11 cep telefonu ve 1 bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Uşak, Suç, Son Dakika

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