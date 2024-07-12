Uşak'ta Yaz Kuran Kursu Öğrencisi Harçlıklarını Gazze'ye Gönderdi

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Uşak'ta Yaz Kuran Kursu'nda eğitim gören öğrenci biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi.

Ensar Camisi 4-6 yaş Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden Yağmur, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderilmek üzere İl Müftüsü Burhan Çakır'a teslim etti.

Çakır, Yağmur'un bu içten davranışını takdirle karşıladığını, onu yetiştiren anne-babasına ve hocalarına da şükranlarını iletti.