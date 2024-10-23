Uşak'ta, öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtların çevresindeki araçlarda arama yaptı, araçlarda bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Kusurlu bulunan 9 sürücüye 46 bin 236 lira para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Yurt Bölgelerinde Asayiş Denetimi - Son Dakika
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