Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Afyonkarahisar'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Afyonkarahisar'a ziyaret gerçekleştirdi

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Afyonkarahisar\'a ziyaret gerçekleştirdi

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle Afyonkarahisar'a ziyaret gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, iletişim fakültesi öğrencilerine mesleki kariyeri ve tecrübeleri hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, yerel bir televizyon kanalı ve gazeteyi ziyaret ederek iletişimin uygulama alanları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne geçerek Bölge Müdürü Uğur Ülgen ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Ayazini Antik Kenti de ziyaret edildi.

27.05.2024 21:53
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Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle ziyaret kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.

Kendisi de iletişim doçenti olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, valilikte kabul ettiği iletişim fakültesi öğrencilerine, mesleki kariyeri ve tecrübelerine ilişkin bilgilerini aktardı.

Daha sonra öğrenciler yerel bir televizyon kanalı ve yerel bir gazeteyi ziyaret ederek, iletişimin uygulama alanları hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne geçerek Bölge Müdürü Uğur Ülgen'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında öğrencilere bir sunum yapan Ülgen, Bölge Müdürlüğü görev alanı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Program çerçevesinde Ayazini Antik Kenti'ni ziyaret öğrenciler, kentten ayrıldı.

Öğrencilerin yanı sıra ziyarete, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Vadi Balcı ve öğretim üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Afyonkarahisar'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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