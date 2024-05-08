Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Operasyonda yakalanan 13 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 14'e yükseldiği operasyonda emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Uşak ve Mersin'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti operasyonu: 12 tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?