Üsküdar Belediye Başkanlık Süreci Belirsiz - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanlık Süreci Belirsiz

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İstanbul Valiliği, başkan vekilinin seçimi için yürütmeyi durdurma kararına dair açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesince Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine ilişkin, belediye başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ise ikinci başkan vekilinin belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüteceğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli, 2026/994 sorgu sayılı kararı ile tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekili seçimine ilişkin alınan 5 Ağustos 2026 tarihli, 76 Nolu meclis kararının İstanbul 2. İdare Mahkemesince "dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü uyarınca" yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır." denildi.

Kaynak: AA

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Başkanlık Süreci Belirsiz - Son Dakika

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