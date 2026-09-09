Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın savcılıkta ifade verdi, tehdit iddialarını yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifade verdi.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aydın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılıkta müşteki olarak ifade veren Aydın, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Aydın ifadesinde, Çelik'in kendisinin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılma sürecinde tehdit edildiği, engelli eşi ve çocuğu üzerinden baskı gördüğü ve bu nedenle "teslim olduğu" yönünde açıklamalarda bulunduğunu, bu ifadelerden haberler aracılığıyla haberdar olduğunu söyledi.

Ayhan Aydın, "Şunu açıkça belirtmek isterim ki bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye olmasının ardından Özgür Çelik'in kendisini doğrudan aramadığını belirten Aydın, Çelik'in çevresindeki kişilerin, "Özgür Çelik'in ricasıyla aradıklarını" söyleyerek kendisini defalarca aradıklarını ifade etti.

"Bir süredir gerek belediye yönetimi gerekse partimin tutumundan rahatsızlık duymaktaydım"

Aydın, "Bu aramaların içeriği Üsküdar Belediyesinde yapılacak olan belediye başkan vekili seçimi için üzerimde baskı kurma amaçlıydı. Üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle manevi huzurum bozularak panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendim." şeklinde beyanda bulundu.

Çoğu konuşmada ne söylendiğini ve söylediğini dahi tam olarak hatırlamayacak noktaya geldiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Ancak emin olduğum tek şey Özgür Çelik'e veya bir başkasına telefonla ya da yüz yüze tehdit edildiğim ya da baskı altına alındığım yönünde tek bir söz dahi söylemedim. Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı gördüğüm iddiası da doğru değildir. Ailemin ve çocuğumun bu şekilde siyasi bir tartışmanın içine çekilmesi beni ve aile bireylerimi çok üzmüştür. Bunu kabul etmiyorum. Meclis üyeliğinden istifam ve AK Parti'ye katılmam tamamen kendi hür irademle gerçekleşmiştir. Bu kararın uzun süre düşünerek, kendi siyasi kanaatim doğrultusunda verdim. Bu kararı bir anda, vermedim, belirli bir süreç içinde oluşan rahatsızlıkların sonucudur ve sebeplerini de belirtmek isterim. Bir süredir gerek belediye yönetimi gerekse partimin tutumundan rahatsızlık duymaktaydım."

"Bu tercih baskı sonucu değil, tamamen vicdani bir kanaatin sonucudur"

Üsküdarlı spor kulüplerine ilişkin iddialar konusunda görüşlerini açıkça ifade ettiğini ve söz konusu durumu doğru bulmadığını belirten Aydın, ifadesine şöyle devam etti:

"Ancak bu yöndeki görüş ve eleştirilerimin parti içinde defalarca dile getirmiş olmama rağmen herhangi bir karşılık bulmadım, konunun üzerine gidilmemesi ise beni ayrıca rahatsız etti. Bütün bunların sonucunda, gelinen aşamada kendi ilke ve değerlerimle bağdaşmayan bir yapı içinde kalmamın mümkün olmadığını görerek siyasi tercihimi değiştirdim. Bu tercih baskı sonucu değil, tamamen vicdani bir kanaatin sonucudur."

Siyasi tercihini serbestçe belirlemenin Anayasa'nın 67. maddesiyle güvence altına alınmış bir hak olduğunu söyleyen Aydın, bu hakkını kullanması nedeniyle hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulmasının kendisini ve ailesini mağdur ettiğini belirtti.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."