Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 isim gözaltına alındı

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile 2'si belediye görevlisi 5 kişi bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Üsküdar'da geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında iki ayrı operasyon düzenlenmiş toplam 16 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile 2'si belediye görevlisi 5 kişi bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'ye yönelik ilk operasyonda 11 Nisan tarihinde aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi, 18 Mayıs'ta da 7 kişi hakkında hakimlikçe tutuklama kararı verilmişti.