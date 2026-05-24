Üsküdar Belediyesi'nden "Kaşgarlı Mahmud Sokak" Açıklaması: "Sokak Adı Yerinde Durmaktadır"

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kısıklı Mahallesi'ndeki Kaşgarlı Mahmud Sokak'ın isminin değiştirildiği iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Sokak adı yerinde durmaktadır. Mesele sadece teknik düzenleme sonucu ortaya çıkan yeni sokağın adlandırılmasından ibarettir" denildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Kısıklı Mahallesi'ndeki Kaşgarlı Mahmud Sokak'ın isminin "İyiniyet Sokağı" olarak değiştirildiği iddiasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kısıklı Mahallemizdeki 'Kaşgarlı Mahmud Sokak'ın mevcut isminin kaldırılmış olduğu iddiasına ilişkin bir açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu sokağın isminin değiştirildiği iddiası doğru değildir. Konunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı düşünülmektedir."

Bahse konu olan bölgede, daha önce 'T' şeklinde devam eden sokak yapısını MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) standartlarına uygun hale getirmek adına bir çalışma yürütülmüştür. Bu kapsamda ayrılan kısma 'İyiniyet Sokağı' adı verilmiştir. Söz konusu düzenleme, sokak aksının teknik olarak yeniden tanımlanması nedeniyle ve Üsküdar Belediye Meclisi'nin oybirliği ile aldığı 04.09.2025 tarihli, 64 numaralı kararı ile gerçekleştirilmiştir.

Dolayısıyla yapılan işlem kapsamında 'Kaşgarlı Mahmud' isminin silinmesi söz konusu değildir. Sokak adı yerinde durmaktadır. Mesele sadece teknik düzenleme sonucu ortaya çıkan yeni sokağın adlandırılmasından ibarettir.

Türk-İslam tarihinin ve kültürünün simge isimlerinden Kaşgarlı Mahmud'un adı ilçemizde yaşamaya devam etmektedir. Üsküdar Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlerimize büyük bir hassasiyetle yaklaştığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."