Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki İstifa Etti

Geniş Video İzle

Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete karşı yürütülen baskıları eleştirerek partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. Baki, istifa gerekçesini siyaset anlayışı ve hukukla bağdaşmadığı olarak açıkladı.

05.05.2025 19:54  Güncelleme: 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Oturumda gündem dışı söz alarak istifasını açıklayan Baki, "Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Meclis üyesi Baki, istifa gerekçesini ise "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum" şeklinde açıkladı.

Üsküdar Belediyesi mayıs ayı 1. Oturumu Belediye Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Ekrem Baki gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. Baki konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor…"

"Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk,gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum."

AK Parti meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki'yi tebrik etti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da "Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.

Kaynak: ANKA

Üsküdar Belediyesi, Yerel Haberler, AK Parti, Belediye, Politika, AK Parti, Siyaset, Üsküdar, Güncel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:03:34. #7.11#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti'li Meclis Üyesi Ekrem Baki İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.