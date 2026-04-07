Sinem Dedetaş: Polisler Belediyede İken Hizmet Durdu, Onlar Ayrılınca Vatandaş Tekrar Hizmet Almaya Devam Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinem Dedetaş: Polisler Belediyede İken Hizmet Durdu, Onlar Ayrılınca Vatandaş Tekrar Hizmet Almaya Devam Etti

07.04.2026 19:21  Güncelleme: 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi'nde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, operasyona ilişkin açıklamada bulunarak, gözaltına alınanlar arasında belediye mensupları da bulunduğunu ve süreçle ilgili destek verdiklerini belirtti.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş yöneticisi ve çalışanı 5 kişinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye yönelik operasyona ilişkin ANKA'ya bir açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyede inceleme yapan polislere yardımcı olduklarını belirterek, "Gözaltına alınan alınan arkadaşlarımızla ilgili olarak iletişim halindeyiz, avukatlarıyla da görüşüyoruz süreçleri. Şu an normal bir gözaltı sürecindeler. Hakkaniyetle oradan tutuksuz bir şekilde çıkmalarını bekliyoruz." dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis ekipleri, sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'nde arama başlattı, 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin akşam saatlerinde ANKA'ya bir açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gözaltına alınan 20 isimden 5'inin belediye mensubu olduğunu, onların arasında da Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A. Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun  bulunduğunu belirterek, "Şu an normal bir gözaltı sürecindeler. Hakkaniyetle oradan tutuksuz bir şekilde çıkmalarını bekliyoruz." dedi.

"Arkadaşlarımız polislere destek oldu, belgeler sağlandı"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ANKA'ya yaptığı açıklama şöyle:

"Gözaltı haberini, 06.30- 07.00 arasında bir saatte telefonla öğrendim, arkadaşlarımızın gözaltına alındığını. Belediyeye geldik. Polis ekipleri burada araştırmalar yapıyorlardı. Onlara arkadaşlarımız destek oldu, belgeler sağlandı. Gerekli araştırmaları yaptılar. O sırada belediye hizmetleri durdu, daha sonra onlar ayrılınca tekrar vatandaş hizmet almaya devam etti."

Gözaltına alınan alınan arkadaşlarımızla ilgili olarak da iletişim halindeyiz, avukatlarıyla da görüşüyoruz süreçleri. Şu an normal bir gözaltı sürecindeler. Hakkaniyetle oradan tutuksuz bir şekilde çıkmalarını bekliyoruz."

Dedetaş, bazı basın yayın organlarınca paylaşılan ve belediyedeki aramaya ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin de belediyeyle bir ilgisi olmadığını, görüntülere ilişkin kişinin de belediye çalışanı olmadığını ifade etti. Dedetaş, "Gözaltına alınan (ve) belediye çalışanı olmayan 15 isimden birinin avukatı açıklama yaptı; belediyemizle hiçbir ilgisinin olmadığını dekontlarıyla paylaştı. Kişinin kendi işiyle alakalı bir şey olduğunu biz de basından öğrendik. Dolayısıyla belediyemizle herhangi bir ilişkisi olmadığını avukat aracılığıyla da belgelerle paylaşıldı" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:29:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.