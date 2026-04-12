Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

12.04.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı da dahil 9 kişi tutuklandı. Şüphelilerin itirafları ve dijital verilerle yürütülen soruşturma, sistematik bir menfaat ağına işaret ediyor.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 10 kişiye adli kontrol tedbiri uygulanırken 1 şüpheli serbest bırakıldı. Başsavcılık, açık tanık beyanları ve dijital veriler üzerinden ilerleyerek inşaat firmalarını belirledi, HTS kayıtları, MASAK verileri ve para hareketlerini eşleştirdi.

Şüpheli müteahhit Yılmaz Kozan, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'ın kendilerini tehdit ettiğini ve 10 bin dolar ödeme karşılığında iskân ruhsatı aldığını belirtti. Şüpheli iş takipçisi Ceyhan Han ise Alperen Uçar'a 1 milyon TL değerinde döviz verdiğini itiraf etti ve sistemin Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun onayıyla işlediğini, paranın Akkoyunlu'da toplandığını söyledi.

Soruşturmanın merkezinde belediye iştiraki Kent A.Ş. yer alırken, ruhsat başvurularında 'danışmanlık hizmeti' adı altında ödeme talep edildiği ve ödemeler yapılmadan işlemlerin ilerlemediği kaydedildi. Kent A.Ş. görevlilerinin, resmi yetkileri olmamasına rağmen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile çalıştığı tespit edildi. En çarpıcı tespitlerden biri, 'renk kodlu tablo sistemi' oldu; mavi renk işlemlerin yürüdüğünü, kırmızı anlaşma sağlanamadığını gösteriyordu. Bu tabloya göre yapı ruhsatları verilirken, kararların Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı ve Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bu toplantılara katıldığı belirlendi.

Şüpheli Erdem Alkan, projelerin devamı için ödeme yapmaya zorlandıklarını açıkça dile getirirken, tutuklanan Barkın Ege Tekkökoğlu elden rüşvet alındığını itiraf etti. Soruşturma kapsamında bazı isimlerin faydalı beyan verdiği ve bu ifadelerin dosyanın seyrini geliştirdiği öğrenildi. Savcılık kaynakları, beyanların dijital veriler ve para hareketleriyle örtüştüğünü belirtti. Tutuklanan Başkan Yardımcısı Deveci, iddiaları kabul etmeyerek Kent A.Ş.'nin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bağlı olduğunu söyledi. Soruşturma, ruhsat ve iskân süreçlerinin sistematik bir menfaat ağına bağlandığını göstererek, yeni gözaltılar ve daha üst yönetim kademelerine uzanma ihtimaliyle devam ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Üsküdar Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:22:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.