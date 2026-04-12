Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 10 kişiye adli kontrol tedbiri uygulanırken 1 şüpheli serbest bırakıldı. Başsavcılık, açık tanık beyanları ve dijital veriler üzerinden ilerleyerek inşaat firmalarını belirledi, HTS kayıtları, MASAK verileri ve para hareketlerini eşleştirdi.

Şüpheli müteahhit Yılmaz Kozan, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'ın kendilerini tehdit ettiğini ve 10 bin dolar ödeme karşılığında iskân ruhsatı aldığını belirtti. Şüpheli iş takipçisi Ceyhan Han ise Alperen Uçar'a 1 milyon TL değerinde döviz verdiğini itiraf etti ve sistemin Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun onayıyla işlediğini, paranın Akkoyunlu'da toplandığını söyledi.

Soruşturmanın merkezinde belediye iştiraki Kent A.Ş. yer alırken, ruhsat başvurularında 'danışmanlık hizmeti' adı altında ödeme talep edildiği ve ödemeler yapılmadan işlemlerin ilerlemediği kaydedildi. Kent A.Ş. görevlilerinin, resmi yetkileri olmamasına rağmen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile çalıştığı tespit edildi. En çarpıcı tespitlerden biri, 'renk kodlu tablo sistemi' oldu; mavi renk işlemlerin yürüdüğünü, kırmızı anlaşma sağlanamadığını gösteriyordu. Bu tabloya göre yapı ruhsatları verilirken, kararların Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı ve Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bu toplantılara katıldığı belirlendi.

Şüpheli Erdem Alkan, projelerin devamı için ödeme yapmaya zorlandıklarını açıkça dile getirirken, tutuklanan Barkın Ege Tekkökoğlu elden rüşvet alındığını itiraf etti. Soruşturma kapsamında bazı isimlerin faydalı beyan verdiği ve bu ifadelerin dosyanın seyrini geliştirdiği öğrenildi. Savcılık kaynakları, beyanların dijital veriler ve para hareketleriyle örtüştüğünü belirtti. Tutuklanan Başkan Yardımcısı Deveci, iddiaları kabul etmeyerek Kent A.Ş.'nin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bağlı olduğunu söyledi. Soruşturma, ruhsat ve iskân süreçlerinin sistematik bir menfaat ağına bağlandığını göstererek, yeni gözaltılar ve daha üst yönetim kademelerine uzanma ihtimaliyle devam ediyor.