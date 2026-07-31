Üsküdar Belediyesi'nde Usulsüzlük Soruşturması - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nde Usulsüzlük Soruşturması

Üsküdar Belediyesi\'nde Usulsüzlük Soruşturması
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Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da dahil 6 şüpheli, usulsüzlük iddialarıyla adliyeye sevk edildi.

ÜSKÜDAR Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 11 farklı adrese 29 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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