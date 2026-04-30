Üsküdar Belediyesi'nin Hayata Geçirdiği Kuzguncuk Bostanı'nda Kura Heyecanı: 180 Kişi Hak Kazandı

30.04.2026 15:02  Güncelleme: 15:40
(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzguncuk Bostanı'nda, bir yıllık ücretsiz kullanım hakkı sunulan bostan parselleri için gerçekleştirilen kura çekimi, yoğun katılımla yapıldı. Toplam 180 kişinin hak kazandığı kura töreni, mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Üsküdar Belediyesi'nin tarımı teşvik eden çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Kuzguncuk Bostan'ı hem üretim hem de sosyal buluşma alanı olarak mahalleye değer katmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla gerçekleşen programda belediye meclis üyeleri ve çocuklar da kura çekimine eşlik etti. Renkli anlara sahne olan çekilişte hak sahipleri birlikte belirlendi.

Programda konuşan Dedetaş, Kuzguncuk Bostanı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"16 bin 445 metrekare büyüklüğe sahip Kuzguncuk Bostanı'nda parsel sayımızı 96'dan 180'e çıkardık. Kura çekimiyle de bostanımızda bir yıl boyunca ekip biçme hakkı elde edecek komşularımızı belirledik. Bu süreçte temel amacımız; adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla herkese eşit fırsat sunmak. 2025 yılında bu çalışmaları önemli ölçüde artırarak 53 bin 153 metrekare alanda 14 park ve yeşil alanı yeniledik. Bu yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdürerek her yıl bir öncekinden daha fazlasını üretmeye devam edeceğiz."

Yeni bostan alanları ve sosyal yaşam projelerine de değinen Dedetaş, ilçeye kazandırılan yeni bostanla birlikte toplam bostan sayısının 4'e ulaştığını, 7 yeni pati park ile bu alanların sayısının 12'ye çıkarıldığını ve ilçe genelinde 12 binin üzerinde ağaç budaması gerçekleştirildiğini aktardı. Dedetaş, tüm bu çalışmalarla Üsküdar'da yeşil alanların niteliğini ve erişilebilirliğini artırarak daha sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kura sonucunda hak kazanan vatandaşlar, fidanlarını teslim alarak kendi parsellerinde ekim ve dikim çalışmalarına başladı. İstanbul'un kalbinde organik üretim imkanı bulan Kuzguncuklular, toprağa ilk fidelerini büyük bir heyecanla dikti.

Kaynak: ANKA

15:14
14:07
14:00
13:48
13:26
12:47
